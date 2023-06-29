Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии

Илья Красильщик (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Бывшего главу «Яндекс.Лавки» и журналиста Илью Красильщика приговорили к восьми годам колонии распространение фейков о Вооруженных силах России, передает корреспондент ТАСС.

«Суд признал Красильщика виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы заочно на срок восемь лет», — огласила решение судья.

По версии следствия, в апреле 2022 года Красильщик, находясь за пределами России, «разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России для уничтожения гражданского населения в городе Буча» во время военной операции на Украине. Прокурор накануне просил приговорить медиаменеджера к девяти годам тюрьмы.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Буча, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.



Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. Там утверждают, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

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