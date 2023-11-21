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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью дроне

Минобороны: силы ПВО сбили дрон над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Курской области, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Дрон самолетного типа сбили около 00:30 мск. В каком конкретно районе области это произошло, в ведомстве не уточнили.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов с начала российской спецоперации. Накануне беспилотники сбили в Орловской и Брянской областях. В ночь на 20 ноября о сбитом на подлете к Москве дроне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотник уничтожили в городском округе Электросталь к востоку от столицы. Пострадавших и разрушений, по словам мэра, не было. Это подтвердила глава городского округа Инна Волкова.

Теги
Минобороны беспилотники Курская область
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