В Орловской области обезвредили украинский беспилотник

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В Шаблыкинском районе Орловской области был обезврежен беспилотник самолетного типа, запущенный со стороны Украины, пострадавших и повреждений, по предварительным данным, нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — сообщил он.

Глава региона не уточнил, как именно был обезврежен дрон.

Шаблыкинский район не прилегает к границе. Расстояние от административного центра района, поселка Шаблыкино, до Орла — примерно 50 км.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов с начала российской спецоперации. Так, вечером 20 ноября дрон сбили над территорией Брянской области. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Электросталь. Дрон, по его словам, летел в сторону столицы. Разрушений и пострадавших, по словам Собянина, не было. Его слова подтвердила глава городского округа Инна Волкова.