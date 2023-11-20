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Военная операция на Украине ,  
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В Орловской области обезвредили украинский беспилотник

Губернатор Клычков: в Орловской области обезвредили дрон, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Шаблыкинском районе Орловской области был обезврежен беспилотник самолетного типа, запущенный со стороны Украины, пострадавших и повреждений, по предварительным данным, нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — сообщил он.

Глава региона не уточнил, как именно был обезврежен дрон.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Шаблыкинский район не прилегает к границе. Расстояние от административного центра района, поселка Шаблыкино, до Орла — примерно 50 км.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов с начала российской спецоперации. Так, вечером 20 ноября дрон сбили над территорией Брянской области. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Электросталь. Дрон, по его словам, летел в сторону столицы. Разрушений и пострадавших, по словам Собянина, не было. Его слова подтвердила глава городского округа Инна Волкова.

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Теги
Орловская область беспилотники Андрей Клычков Украина
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