 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области сбили беспилотник

Минобороны: в Брянской области сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Брянской области, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа уничтожили около 21:30 мск.

Минобороны сообщило о перехвате дрона над Московской областью
Политика
Фото:Google Maps

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о перехвате украинских беспилотников. 18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом региона.

11 ноября Богомаз сообщил о перехвате четырех дронов самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, который граничит с Черниговской областью Украины. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, тогда не было.

Теги
Персоны
Брянская область беспилотники дроны ВСУ Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
При обстреле села в Брянской области пострадал жилой дом
Политика
Губернатор сообщил об обстреле деревни Грудская в Брянской области
Политика
Женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 16:50
ЦАХАЛ объявила о захвате командного пункта и штаба бригады ХАМАС в Газе Политика, 23:19
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 23:10
Путин поручил повысить комфорт поездок на общественном транспорте Общество, 23:06
В Орловской области обезвредили украинский беспилотник Политика, 22:56
МВД показало видео допроса подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани Общество, 22:50
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 22:49
Новый президент Аргентины решил продать государственные СМИ Экономика, 22:36
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 22:35
США передадут Украине еще одну систему HIMARS Политика, 22:26
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 22:23
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 22:11
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 22:07
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 21:59
В ЕС назвали причины недостаточной эффективности санкций против России Политика, 21:58