В Брянской области сбили беспилотник

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Средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Брянской области, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа уничтожили около 21:30 мск.

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о перехвате украинских беспилотников. 18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом региона.

11 ноября Богомаз сообщил о перехвате четырех дронов самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, который граничит с Черниговской областью Украины. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, тогда не было.