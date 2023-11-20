Белый дом заявил о договоренности по новой встрече Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин договорились о новой встрече, однако точная дата ее проведения пока не согласована. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.
«Они договорились, что они встретятся снова, но дата в их календарях пока не отмечена», — сказал Кирби.
Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 15 ноября. Встреча продлилась четыре часа (половину времени занял рабочий обед),
После переговоров Байден сказал, что стороны «вернулись к прямому, открытому, ясному общению на прямой основе», а он лично договорился с китайским лидером постоянно быть на связи. При этом президент США заявил, что его мнение о Си Цзиньпине не изменилось и что тот остается в его глазах диктатором.
Reuters писал, что на встрече политики договорились возобновить военные контакты, разорванные после визита на Тайвань бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022. Китай считает остров своей территорией.
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