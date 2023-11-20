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Политика ,  
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Белый дом заявил о договоренности по новой встрече Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин договорились о новой встрече, точной даты нет

Президент США Джо Байден и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин договорились о новой встрече, однако точная дата ее проведения пока не согласована. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

«Они договорились, что они встретятся снова, но дата в их календарях пока не отмечена», — сказал Кирби.

Байден и Си Цзиньпин договорились восстановить каналы связи между военным
Политика
Си Цзиньпин (слева) и Джо Байден

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 15 ноября. Встреча продлилась четыре часа (половину времени занял рабочий обед),

После переговоров Байден сказал, что стороны «вернулись к прямому, открытому, ясному общению на прямой основе», а он лично договорился с китайским лидером постоянно быть на связи. При этом президент США заявил, что его мнение о Си Цзиньпине не изменилось и что тот остается в его глазах диктатором.

Reuters писал, что на встрече политики договорились возобновить военные контакты, разорванные после визита на Тайвань бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022. Китай считает остров своей территорией.

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Си Цзиньпин Джо Байден Китай США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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