Байден и Си Цзиньпин договорились восстановить каналы связи между военным
Китай и США договорились возобновить военные контакты, сообщает Reuters.
«Мы вернулись к прямому, открытому, ясному общению на прямой основе», — заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам четырехчасовой беседы лидеров США и Китая в пригороде Сан-Франциско.
Он также сообщил о договоренности с председателем Китая Си Цзиньпином постоянно быть на связи. «Каждый из нас может совершить телефонный звонок напрямую, и мы будем услышаны», — отметил Байден.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что после обещания возобновить связь министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу с главой Минобороны КНР, когда он будет назначен. Предыдущего главу ведомства Ли Шанфу отправили в отставку в октябре.
Китай разорвал военные контакты с США после того, как в августе 2022 года тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань.
Поездка Пелоси вызвала международный скандал. Китай негативно отреагировал на саму возможность визита и предупредил Вашингтон, что поездка существенно усугубит двусторонние отношения. Когда самолет Пелоси приземлился на острове, Пекин начал морские учения у его берегов и вызвал в МИД посла США. Дипломату выразили протест, а Соединенные Штаты обвинили в преднамеренной провокации. В МИДе заявили, что Пелоси нарушила принцип «одного Китая», которого формально придерживаются США.
Сама Пелоси объяснила визит стремлением поддержать демократию. Она стала первым за 25 лет высокопоставленным политиком США, посетившим Тайвань.
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