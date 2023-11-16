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Политика ,  
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Байден и Си Цзиньпин договорились восстановить каналы связи между военным

Reuters: США и Китай договорились восстановить каналы связи между военным
Си Цзиньпин (слева) и Джо Байден
Си Цзиньпин (слева) и Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Китай и США договорились возобновить военные контакты, сообщает Reuters.

«Мы вернулись к прямому, открытому, ясному общению на прямой основе», — заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам четырехчасовой беседы лидеров США и Китая в пригороде Сан-Франциско.

Он также сообщил о договоренности с председателем Китая Си Цзиньпином постоянно быть на связи. «Каждый из нас может совершить телефонный звонок напрямую, и мы будем услышаны», — отметил Байден.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что после обещания возобновить связь министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу с главой Минобороны КНР, когда он будет назначен. Предыдущего главу ведомства Ли Шанфу отправили в отставку в октябре.

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Фото:Edgar Su / Reuters

Китай разорвал военные контакты с США после того, как в августе 2022 года тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Поездка Пелоси вызвала международный скандал. Китай негативно отреагировал на саму возможность визита и предупредил Вашингтон, что поездка существенно усугубит двусторонние отношения. Когда самолет Пелоси приземлился на острове, Пекин начал морские учения у его берегов и вызвал в МИД посла США. Дипломату выразили протест, а Соединенные Штаты обвинили в преднамеренной провокации. В МИДе заявили, что Пелоси нарушила принцип «одного Китая», которого формально придерживаются США.

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Сама Пелоси объяснила визит стремлением поддержать демократию. Она стала первым за 25 лет высокопоставленным политиком США, посетившим Тайвань.

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Джозеф Байден

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политик, председатель КНР

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