Финские военные начали строить заграждения вокруг КПП «Салла» на границе
На одном из оставшихся открытых пункте погранпропуска «Салла», который находится на границе с Россией, финские военные начали возводить заграждения, сообщает погранслужба Лапландии в соцсети X (ранее — Twitter).
«К «Салле» прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», — говорится в сообщении.
В середине ноября Финляндией были закрыты четыре погранперехода с Россией — «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» — из-за резкого увеличения числа мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывают к КПП на велосипедах и самокатах, а затем просят убежище.
«Салла» — один из четырех пунктов пропуска, которые все еще открыты. МВД Финляндии допускало дальнейшее «усиление мер безопасности», поскольку ситуация решена только частично.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о закрытии КПП на границе заявил, что «ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает». МИД России заявил протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи с решением Хельсинки.
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