Премьер Финляндии посетит КПП «Вартиус» на границе с Россией

Сотрудник финской пограничной службы на КПП «Вартиус» (Фото: Miska Puumala / Lehtikuva / Reuters)

КПП «Вартиус» на границе с Россией посетит премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Yle.

Он встретится с представителями СМИ. Встреча должна пройти с 16:30 до 16:45 по местному времени (с 17:30 до 17:45 мск).

В середине ноября Финляндией были закрыты четыре погранперехода с Россией — «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» — из-за резкого увеличения числа мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывают к КПП на велосипедах и самокатах, а затем просят убежище.



КПП «Вартиус» все еще открыт. Источники Iltalehti рассказали, что финское правительство готово полностью закрыть границу в ночь на 22 ноября, если ситуация не изменится.



Официально власти Финляндии об этом шаге не сообщали. МВД Финляндии допускало лишь «усиление мер безопасности», поскольку пока ситуация решена только частично.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о закрытии КПП на границе заявил, что «ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает». МИД России заявил протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи с решением Хельсинки.