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Политика ,  
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Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Путин поздравил Хавьера Милея с победой на выборах президента Аргентины
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», — заявил Путин. Он отметил, что российско-аргентинские отношения основываются «на добрых традициях дружбы и взаимного уважения».

В Москве рассчитывают на «дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам», добавил президент.

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Фото:Tomas Cuesta / Getty Images

Хавьер Милей, победивший на президентских выборах в Аргентине, баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». В ходе предвыборной кампании он предложил ликвидировать Центральный банк и отказаться от национальной валюты, песо, заменив ее на американский доллар.

Милей также заявил о планах отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС и не продвигать отношения с Китаем, Бразилией и Россией на государственном уровне. Он отмечал, что считает себя «защитником свободы, мира и демократии», а лидеры этих стран, по его словам, таковыми не являются. Милей вступит в должность президента 10 декабря.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что в Москве надеются на продолжение сотрудничества и «приумножение дружбы» с Буэнос-Айресом после избрания Милея. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле обратили внимание на предвыборные заявления Милея, но будут ориентироваться на те слова, которые последуют после инаугурации.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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