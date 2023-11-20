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Новым президентом Аргентины стал «экономист с бензопилой» Хавьер Милей

LN: На президентских выборах в Аргентине победил противник БРИКС Хавьер Милей
На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом». Политик грозился разогнать Центробанк, перейти на доллар и отозвать заявку Буэнос-Айрес на вступление в БРИКС.
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Zuma / ТАСС)

В финальном туре президентских выборов в Аргентине победил Хавьер Милей, баллотировавшийся от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», сообщает La Nacion по итогам обработки 98,01% бюллетеней. По данным Национального избирательного совета (CNE) Аргентины по состоянию на 21:35 (03:35 по московскому времени), Милей набрал 55,75% голосов, тогда как Массу поддержали лишь 44,24%. Явка до закрытия избирательных участков составляла 76%, итоговые данные будут подведены позднее.

Кандидат от правящей коалиции и действующий министр экономики Серхио Масса уже признал свое поражение и поздравил Милея по телефону. «Это президент, которого выбрали аргентинцы», — заявил он. Действующий глава государства Альберто Фернандес также поздравил оппозиционного политика с победой и выразил надежду, что в скором времени сможет приступить к организации транзита власти.

Милей обратился к своим сторонникам спустя почти два часа после того, как Масса признал поражение. Новоизбранный президент Аргентины пообещал, что выведет страну из кризиса и вновь превратит ее в мировую державу. Он также призвал политиков из другого лагеря позабыть о различиях и присоединиться к грядущим переменам. «Сегодня начинается восстановление Аргентины, это историческая ночь», — рассказал политик собравшимся в его штаб-квартире, расположенной в столичной гостинице Hotel Libertador. Милей вступит в должность президента уже 10 декабря.

Политик характеризует себя как «анархо-капиталиста» и в ходе предвыборной кампании озвучивал радикальные решения по оздоровлению аргентинской экономики, которая оказалась на пороге уже шестой за десятилетие рецессии и страдает от 142,7%-процентной инфляции. Милей предложил сократить государственные расходы и налоги и ликвидировать Центральный банк Аргентины, который, по его словам, лишь при предыдущей администрации «украл» у аргентинцев $90 млрд. Политик также призвал отказаться от национальной валюты, песо, и заменить ее на американский доллар. (В Латинской Америке уже был прецедент — в 2000 году власти Эквадора отказались от собственной валюты и перешли на американский доллар.) Из-за подобных инициатив Милея уже прозвали «экономистом с бензопилой». Новоизбранный президент второй по величине экономики Латинской Америки также отрицает глобальное потепление, выступает за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.

Не меньшую радикальность политик проявляет и в вопросах внешней политики. В ходе предвыборной гонки Милей не раз выражал желание порвать с «коммунистами» в Китае и Бразилии, а в качестве будущих союзников Аргентины называл США и Израиль. Политик также заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС и поставил под вопрос участие в страны в Южноамериканском общем рынке (Mercosur), куда также входят Бразилия, Уругвай и Парагвай.

После прихода Милея к власти российско-аргентинские экономические и торговые связи навряд ли претерпят серьезные изменения, рассказал РБК директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ и бывший посол России в Аргентине (1993–1996) Ян Бурляй. «Другое дело, что какие-то доверительные, которые сложились с прежним правительством, исчезнут. Речь пойдет о традиционном, сдержанным подходе, но не более того», — предположил он.

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На самых ранних этапах предвыборной гонки Милей считался «андердогом», но неожиданно для многих вырвался на первое место в августовских праймериз. В первом туре президентских выборов либертарианец уступил Массе около 7%, но сумел оторваться от трех других кандидатов и выйти во второй тур.

Победа Милея на президентских выборах стала сенсацией, учитывая его довольно скромный политический опыт: он впервые избрался в нижнюю палату аргентинского парламента лишь в 2021 году. До политики он преподавал в университете макроэкономику, написал около 50 научных работ, выступал в качестве советника «Группы двадцати» (G20) и «Деловой двадцатки» (B20) и консультировал различные компании, в том числе аргентинское подразделение одного из крупнейших в мире банков, HSBC. С 2012 года руководил экономическим отделением аргентинского аналитического центра Fundación Acordar.

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Валентина Шварцман
Аргентина выборы президента БРИКС
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