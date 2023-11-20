 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль предложил позже оценить заявления нового президента Аргентины

Песков: Кремль обратил внимание на предвыборные заявления президента Аргентины
Кремль обратил внимание на предвыборные заявления нового президента Аргентины Милея, но будет ориентироваться на те, которые он сделает после инаугурации, заявил Песков. Ранее Милей обещал не вступать в БРИКС
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Россия будет в первую очередь ориентироваться на заявления нового президента Аргентины Хавьера Милея на своем посту, а не на те, которые он делал в ходе избирательной компании. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он заверил, что Россия, в первую очередь, уважает выбор аргентинского народа. По его словам, Москва, разумеется, обратила внимание на заявления Милея в ходе его избирательной компании.

«Главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации. Ждем как раз прояснений по многим вопросам, которые будут касаться наших двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.

Москва выступает за дальнейшее развитие двусторонних отношений с Буэнос-Айресом, заключили в Кремле.

Новые власти Аргентины исключили вступление в БРИКС
Политика
Хавьер Милей

В Аргентине в финальном туре президентских выборов 20 ноября победил Хавьер Милей, баллотировавшийся от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Он получил 55,75% голосов по итогам обработки 98,01% бюллетеней.

Ранее Милей выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией. При этом политик обещал не мешать бизнесу вести дела со странами, входящими в организацию.

Читайте на РБК Pro
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
Как привлечь должника к субсидиарной ответственности вне банкротного дела
Что ждет инвесторов в случае третьей мировой войны — The Economist
Так уже не лечат: устаревшие способы борьбы с ОРВИ

Одновременно с этим он выражал заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. Так, он предлагал отказаться от национальной валюты и перевести экономику страны на американский доллар.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов после победы Милея выразил надежду на продолжение сотрудничества и «приумножение дружбы» с Буэнос-Айресом.

По его словам, перед новым президентом Аргентины много задач: преодоление социально-экономических проблем, укреплению единства внутри страны и расширение влияния на международной арене.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Аргентина Россия заявления президент предвыборная кампания Дмитрий Песков
Материалы по теме
Новым президентом Аргентины стал «экономист с бензопилой» Хавьер Милей
Политика
Посол выразил надежду на сохранение дружбы с Аргентиной при Милее
Политика
Новые власти Аргентины исключили вступление в БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
«Билайн» ускорил рост выручки на фоне выхода из нидерландского VEON Технологии и медиа, 14:18
При обстреле села в Брянской области пострадал жилой дом Политика, 14:15
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:12
Минфин протестирует цифровой рубль в отдельных видах бюджетных расходов Экономика, 14:09
Стартап запустил новый раунд финансирования: как инвестору защитить права Pro, 14:08
Власти Петербурга сохранили тарифы на проезд в транспорте на 2024 год Отрасли, 14:08
Верховный суд поддержал полный запрет для иностранцев владеть СМИ Технологии и медиа, 14:06
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Философия простора: каким будет квартал небоскребов, вдохновленный горами РБК Недвижимость, 14:05
Почему облачный рынок России вновь вырастет на 30–40% в год РБК и Softline, 14:00
Тренер Украины заявил, что команда играет в отборе ЧЕ «не за Зеленского» Спорт, 13:59
На севере Израиля после обстрела с территории Ливана возник пожар Политика, 13:59
Под Новосибирском ветром сдуло «Газель», погибли два человека Общество, 13:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:57
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 13:56