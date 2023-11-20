Кремль предложил позже оценить заявления нового президента Аргентины
Россия будет в первую очередь ориентироваться на заявления нового президента Аргентины Хавьера Милея на своем посту, а не на те, которые он делал в ходе избирательной компании. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Он заверил, что Россия, в первую очередь, уважает выбор аргентинского народа. По его словам, Москва, разумеется, обратила внимание на заявления Милея в ходе его избирательной компании.
«Главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации. Ждем как раз прояснений по многим вопросам, которые будут касаться наших двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.
Москва выступает за дальнейшее развитие двусторонних отношений с Буэнос-Айресом, заключили в Кремле.
В Аргентине в финальном туре президентских выборов 20 ноября победил Хавьер Милей, баллотировавшийся от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Он получил 55,75% голосов по итогам обработки 98,01% бюллетеней.
Ранее Милей выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией. При этом политик обещал не мешать бизнесу вести дела со странами, входящими в организацию.
Одновременно с этим он выражал заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. Так, он предлагал отказаться от национальной валюты и перевести экономику страны на американский доллар.
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов после победы Милея выразил надежду на продолжение сотрудничества и «приумножение дружбы» с Буэнос-Айресом.
По его словам, перед новым президентом Аргентины много задач: преодоление социально-экономических проблем, укреплению единства внутри страны и расширение влияния на международной арене.
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