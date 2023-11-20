Кремль предложил позже оценить заявления нового президента Аргентины

Кремль обратил внимание на предвыборные заявления нового президента Аргентины Милея, но будет ориентироваться на те, которые он сделает после инаугурации, заявил Песков. Ранее Милей обещал не вступать в БРИКС

Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Россия будет в первую очередь ориентироваться на заявления нового президента Аргентины Хавьера Милея на своем посту, а не на те, которые он делал в ходе избирательной компании. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он заверил, что Россия, в первую очередь, уважает выбор аргентинского народа. По его словам, Москва, разумеется, обратила внимание на заявления Милея в ходе его избирательной компании.

«Главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации. Ждем как раз прояснений по многим вопросам, которые будут касаться наших двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.

Москва выступает за дальнейшее развитие двусторонних отношений с Буэнос-Айресом, заключили в Кремле.

В Аргентине в финальном туре президентских выборов 20 ноября победил Хавьер Милей, баллотировавшийся от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Он получил 55,75% голосов по итогам обработки 98,01% бюллетеней.

Ранее Милей выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией. При этом политик обещал не мешать бизнесу вести дела со странами, входящими в организацию.

Одновременно с этим он выражал заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. Так, он предлагал отказаться от национальной валюты и перевести экономику страны на американский доллар.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов после победы Милея выразил надежду на продолжение сотрудничества и «приумножение дружбы» с Буэнос-Айресом.

По его словам, перед новым президентом Аргентины много задач: преодоление социально-экономических проблем, укреплению единства внутри страны и расширение влияния на международной арене.