Генсек НАТО заявил об обеспокоенности влиянием России в Боснии и Герцеговине

Столтенберг увидел угрозу во влиянии России в Боснии и Герцеговине

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В НАТО обеспокоены сепаратистской риторикой и внешним влиянием, особенно со стороны России, в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с председателем Совета министров страны Боряной Кристо, передает Radio Sarajevo.

«Мы обеспокоены сепаратистской и раскольнической риторикой, а также внешним влиянием, особенно влиянием России. Это грозит подрывом стабильности и ослабляет влияние реформ», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО «решительно поддерживают» суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. «Мы усиливаем политический диалог и практическое сотрудничество», — добавил он, а также отметил успехи Боснии и Герцеговины, достигнутые на пути вступления в Евросоюз.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2016 года. В декабре 2022-го страна получила статус кандидата на присоединение к союзу. Для вступления в объединение ей нужно выполнить 14 основных требований, среди которых «глубокие реформы в области демократии» и обеспечение основных прав человека.

Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели подчеркнул, что получение статуса кандидата не означает вступление государства в союз в будущем. Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что членство в организации не совместимо с близкими отношениями в Россией.

Президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорад Додик в минувшем мае заявил, что не разделяет «истерического» подхода западных стран в оценке действий России на Украине и не хочет поддерживать антироссийские санкции. По его словам, республика из-за своей позиции по конфликту подвергается огромному давлению.

Российский президент Владимир Путин летом прошлого года подчеркнул. что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, связанных с присоединением к санкциям.