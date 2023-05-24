Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
Роскомнадзор предупредил об опасностях рекомендательных сервисов Политика, 10:39
FIE лишила Европейские игры статуса ЧЕ из-за проблем россиян с визами Спорт, 10:35
Все жестче и жестче: как иностранные банки изучают клиентов из России Pro, 10:35
Президент республики Сербской назвал вынужденной операцию на Украине Политика, 10:34
Квартира в Киргизии: как купить и сколько стоит Недвижимость, 10:33
Самый ценный игрок Кубка Гагарина 2021 года перешел в СКА Спорт, 10:31
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 10:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кондитерская фабрика «Акконд» приняла участие в выставке Sial China-2023 Пресс-релиз, 10:20
Богатейший человек в мире Арно потерял за день более $11 млрд Бизнес, 10:16
Daily Mail сообщила об истощении запасов вооружений Великобритании Политика, 10:14
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 10:12
Аборты, оружие, экология: в чем инвесторы-активисты обвиняют компании США Pro, 10:11
ФБР предупредило о завлечении людей в рабство криптовалютными мошенниками Крипто, 10:10
Кадры встречи Мишустина с премьером Госсовета КНР. Видео Политика, 10:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент республики Сербской назвал вынужденной операцию на Украине

Президент Республики Сербской Додик: Россия была вынуждена начать операцию на Украине
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Алексей Филиппов / Sputnik / Reuters)

Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине ради своей безопасности, заявил президент Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Мы же считаем, что Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности, пыталась и раньше обеспечить гарантии, была вынуждена начать эту специальную военную операцию. Я хотел бы пожелать, чтобы она побыстрее закончилась», — сказал Додик.

Путин в ответ поблагодарил его за нейтральную позицию в украинском конфликте. «Только такая позиция может привести к какому-то положительному решению», — подчеркнул глава государства.

При этом Додик добавил, что Республика Сербская из-за своей позиции подвергается огромному давлению, западные страны требуют от него ввести санкции против России. «Но мы решили, что просто-напросто не будем частью этой истерики, которая создается, что будем приверженцами шанса того, чтобы вопрос был решен на уровне Российской Федерации, Украины, другого мира», — сказал он.

Встреча Путина и Додика прошла 23 мая в Москве. Они должны были обсуждать «важные геополитические вопросы» и экономические проекты. Сам Додик перед встречей с российским президентом говорил, что не будет обсуждать поставки оружия, но его интересует, «каким видится мир будущего» для Путина и сможет ли Республика Сербская к нему «приспособиться».

Сам Путин ранее отмечал, что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, к которым он отнес введение санкций.

Читайте на РБК Pro
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
НДС при импорте товара из Казахстана: платить или нет
Аборты, оружие, экология: в чем инвесторы-активисты обвиняют компании США
Теги
Милорад Додик Республика Сербская Украина
Материалы по теме
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине
Политика
Избранный президентом Республики Сербской пообещал сотрудничать с Россией
Политика
Лидер боснийских сербов счел мазохизмом введение ЕС санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter