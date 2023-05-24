Президент республики Сербской назвал вынужденной операцию на Украине

Милорад Додик (Фото: Алексей Филиппов / Sputnik / Reuters)

Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине ради своей безопасности, заявил президент Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Мы же считаем, что Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности, пыталась и раньше обеспечить гарантии, была вынуждена начать эту специальную военную операцию. Я хотел бы пожелать, чтобы она побыстрее закончилась», — сказал Додик.

Путин в ответ поблагодарил его за нейтральную позицию в украинском конфликте. «Только такая позиция может привести к какому-то положительному решению», — подчеркнул глава государства.

При этом Додик добавил, что Республика Сербская из-за своей позиции подвергается огромному давлению, западные страны требуют от него ввести санкции против России. «Но мы решили, что просто-напросто не будем частью этой истерики, которая создается, что будем приверженцами шанса того, чтобы вопрос был решен на уровне Российской Федерации, Украины, другого мира», — сказал он.

Встреча Путина и Додика прошла 23 мая в Москве. Они должны были обсуждать «важные геополитические вопросы» и экономические проекты. Сам Додик перед встречей с российским президентом говорил, что не будет обсуждать поставки оружия, но его интересует, «каким видится мир будущего» для Путина и сможет ли Республика Сербская к нему «приспособиться».

Сам Путин ранее отмечал, что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, к которым он отнес введение санкций.