Путин заявил о продолжении отношений с Боснией, несмотря на санкции

Отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, заявил президент Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

Путина пояснил, что в отношениях с Боснией и Герцеговиной есть сложности, связанные с присоединением к санкциям. «Но, несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться», — отметил президент России.

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