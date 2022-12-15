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Босния и Герцеговина стала кандидатом в члены ЕС

Лидеры стран ЕС согласились дать Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены союза
Босния и Герцеговина стала кандидатом в члены Евросоюза, теперь власти страны должны провести реформы, которые требуются для вступления. Дать стране статус кандидата ранее рекомендовала Еврокомиссия
Фото: Fehim Demir / EPA / ТАСС
Фото: Fehim Demir / EPA / ТАСС

Лидеры стран ЕС на саммите одобрили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в союз, сообщил в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

«Сегодня Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата. <...> Будущее Западных Балкан в ЕС Поздравляем!», — написал он.

Саммит лидеров стран Евросоюза проходит 15 декабря в Брюсселе.

В октябре предоставить этот статус стране рекомендовала Еврокомиссия. 13 декабря агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатов сообщило, что государства ЕС согласовали этот шаг. Чтобы страна могла получить статус кандидата на членство, его должны были одобрить все 27 государств союза.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2016 года. В мае 2019 года Еврокомиссия представила свое заключение по заявке, в котором потребовала от властей выполнения 14 основных требований перед вступлением страны в союз. В Боснии и Герцеговине требовалось провести «глубокие реформы в области демократии», обеспечить верховенство закона и приоритет основных прав человека, а также изменить систему государственного управления. 

Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели при этом подчеркивал, что получение статуса кандидата не означает вступления государства в союз в будущем. В 2020 году процедуру принятия новых членов в ЕС изменили по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. В соответствии с новыми правилами, Евросоюз может остановить, прекратить или перезапустить переговорный процесс по отдельным направлениям, если не будет удовлетворен ходом обсуждений.

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Кроме Боснии и Герцеговины статус кандидата на вступление в Евросоюз имеют семь стран. Это Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония, Турция, Молдавия и Украина.

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