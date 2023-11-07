В Малом театре назвали стабильным состояние худрука Соломина после инсульта

В Малом театре рассказали о состоянии Соломина после инсульта

Юрий Соломин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин после инсульта находится в стабильном состоянии, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Юрий Мефодьевич Соломин перенес инсульт в легкой форме и сейчас находится в палате интенсивной терапии», — уточнили в Малом театре, добавив, что худрук занимается рабочими вопросами в удаленном режиме.

88-летний народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин попал в больницу накануне, 6 ноября. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы поехать в театр.

В больнице тогда сообщили, что Соломин находился в тяжелом состоянии в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Позже директор театра Тамара Михайлова заявила, что у артиста подтвердился инсульт. По ее словам, прогнозы врачей положительные. «Каких-то серьезных моментов нет, ничего не настораживает, как говорят доктора», — отметила Михайлова.