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Военная операция на Украине ,  
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Глава дипломатии ЕС Боррель приехал в Киев и встретился с Зеленским

Боррель приехал в Киев и встретился с Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и&nbsp;Жозеп Боррель
Владимир Зеленский и Жозеп Боррель (Фото: president.gov.ua)

В Киев приехал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, об этом он сообщил в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром [иностранных дел] Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат», — написал он.

Накануне Боррель приезжал в Одессу. Глава европейской дипломатии посетил Спасо-Преображенский собор Одессы, а также встретился с главой одесской администрации Олегом Кипером.

Это не первая поездка Борреля в страну. До этого он приезжал в Киев в апреле 2022 года. Тогда руководитель внешнеполитической службы ЕС посетил украинскую столицу вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Теги
Жозеп Боррель Евросоюз ЕС Украина Владимир Зеленский
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