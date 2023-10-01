Боррель приехал в Киев и встретился с Зеленским

Глава дипломатии ЕС Боррель приехал в Киев и встретился с Зеленским

Владимир Зеленский и Жозеп Боррель (Фото: president.gov.ua)

В Киев приехал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, об этом он сообщил в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром [иностранных дел] Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат», — написал он.

Накануне Боррель приезжал в Одессу. Глава европейской дипломатии посетил Спасо-Преображенский собор Одессы, а также встретился с главой одесской администрации Олегом Кипером.

Это не первая поездка Борреля в страну. До этого он приезжал в Киев в апреле 2022 года. Тогда руководитель внешнеполитической службы ЕС посетил украинскую столицу вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.