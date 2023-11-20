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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Пятая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

Борт МЧС доставил в Москву пятую группу из 117 эвакуированных из Газы россиян
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Пятая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в московский аэропорт Домодедово, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Борт МЧС Ил-76 доставил из Каира 117 граждан. Среди них 62 ребенка, в том числе 11 в возрасте до трех лет, рассказали в ведомстве.

«Часть из них направились к родственникам, остальные — в пункт временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске», — говорится публикации. Психологи МЧС оказывают помощь эвакуированным.

По данным ведомства, всего с начала гуманитарной миссии из сектора Газа в Россию доставали 525 человек.

Четвертая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву
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12 ноября Газу покинула первая группа российских граждан в составе 70 человек. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа из 98 россиян прилетела в столицу в ночь на 15 ноября. Третья группа из 120 эвакуированных из Газы прибыла в Домодедово 17 ноября, а четвертая — 19 ноября.

Руководитель пресс-службы МЧС уточнил, что на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египте подали заявки 887 граждан России. Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил о 600 россиянах, подавших заявки, и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».

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Теги
МЧС сектор Газа Каир россияне
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