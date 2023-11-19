МЧС эвакуирует еще 117 россиян с родственниками из сектора Газа

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Спецборт МЧС России эвакуирует в Москву еще 117 граждан страны и их родственников из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Россияне пересекли КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом, сейчас с ними в Каире работают специалисты МЧС России. По данным Минздрава, состояние всех 117 человек, эвакуированных из анклава, оценивается как удовлетворительное. Врачи осмотрели их и допустили к перелету в Москву.

Среди эвакуированных 62 ребенка, из них 11 в возрасте до трех лет, уточнили в ведомстве.

К середине дня 19 ноября российские ведомства эвакуировали из зоны конфликта более 550 человек, отметили в МЧС. Из них 230 — дети. По данным российского МИДа, 408 из них уже доставили из Египта в Москву спецрейсами МЧС. Всего заявки на эвакуацию подали около 900 человек, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Это пятая группа людей, которую МЧС вывозит с Ближнего Востока в Россию. 12 ноября Газу покинула первая группа российских граждан в составе 70 человек. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа из 98 россиян прилетела в столицу в ночь на 15 ноября.Третья группа из 120 эвакуированных из Газы прибыла в Домодедово 17 ноября.

В ночь на 19 ноября в Москву прибыла четвертая группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 120 человек. Самолет Ил-76 доставил их из Каира в московский аэропорт Домодедово.