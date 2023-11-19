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Палестино-израильский конфликт ,  
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Четвертая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

Борт МЧС доставил в Москву четвертую группу эвакуированных из Газы россиян
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Четвертая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в московский аэропорт Домодедово, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Борт МЧС Ил-76 доставил из Каира в Россию 120 граждан и членов их семей. ТАСС со ссылкой на корреспондента написал, что россиян в полете сопровождали медики и психологи МЧС.

«Часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, всего из сектора Газа эвакуированы более 550 граждан России, в том числе 230 детей. Из них 404 человек ведомство уже доставило спецбортом в Москву.

Третья группа эвакуированных россиян прибыла в Москву из сектора Газа
Политика

12 ноября Газу покинула первая группа российских граждан в составе 70 человек. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа из 98 россиян прилетела в столицу в ночь на 15 ноября.

Третья группа из 120 эвакуированных из Газы прибыла в Домодедово 17 ноября. Тогда в пресс-службе МЧС рассказали, что на эвакуацию из региона через Египет подали заявки 887 граждан России.

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Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что всего из сектора Газа планируется вывезти около 600 россиян.

14 ноября президент России Владимир Путин поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за помощь при эвакуации россиян из Газы.

Теги
МЧС эвакуация сектор Газа россияне
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