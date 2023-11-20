 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле

Вильфанд: 2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

Текущий год станет самым жарким на планете с начала метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», — сказал синоптик, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

Причиной аномальных температур он назвал выбросы парниковых газов, концентрация которых продолжает повышаться, и феномен Эль-Ниньо, из-за которого прогревается экваториальная часть Тихого океана.

По его словам, вполне вероятно, что влияние Эль-Ниньо продолжится и весной 2024 года, поэтому «следующий год тоже не будет «холодным», заключил Вильфанд.

В Рио-де-Жанейро зафиксировали рекордную жару — 58,5 градуса Цельсия
Общество
Фото:Pilar Olivares / Reuters

В ноябре 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал последние восемь лет самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад» и «приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым».

Последние два месяца — сентябрь и октябрь 2023 года — стали самыми теплыми за всю историю наблюдений за средней температурой Земли. В Рио-де-Жанейро 14 ноября воздух прогрелся до рекордных 58,5 градусов. Ученые Национального института метеорологии также связали волну жары с парниковыми газами и Эль-Ниньо.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды — в роботов: как СДЭК и другие компании меняют логистику
«Байденомика»: почему США готовятся повторить экономические ошибки СССР
«Отпуск — это абсурд»: как работают Цукерберг, Гейтс и Кук
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов
РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Роман Вильфанд 2023 год глобальное потепление
Материалы по теме
Октябрь 2023 года стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений
Общество
Сентябрь 2023 года стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений
Общество
Синоптик назвал 5 августа самым теплым днем в Москве с начала лета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме Политика, 01:38
На границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов Политика, 01:34
Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле Общество, 01:21
Финляндия анонсировала новые меры для безопасности на границе с Россией Политика, 01:06
Bloomberg узнал, что до увольнения Альтман вел переговоры с саудовцами Бизнес, 01:03
Минобороны сообщило о перехвате дрона над Московской областью Политика, 01:01
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Как россияне поставили десятилетний рекорд по сделкам с жильем в Испании Экономика, 01:00
Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию-2024 Политика, 00:54
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд Экономика, 00:01
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер Общество, 19 ноя, 23:45
Собянин сообщил о сбитом в подмосковном округе Электросталь дроне Политика, 19 ноя, 23:43