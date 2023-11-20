Вильфанд: 2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле

Текущий год станет самым жарким на планете с начала метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», — сказал синоптик, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

Причиной аномальных температур он назвал выбросы парниковых газов, концентрация которых продолжает повышаться, и феномен Эль-Ниньо, из-за которого прогревается экваториальная часть Тихого океана.

По его словам, вполне вероятно, что влияние Эль-Ниньо продолжится и весной 2024 года, поэтому «следующий год тоже не будет «холодным», заключил Вильфанд.

В ноябре 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал последние восемь лет самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад» и «приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым».

Последние два месяца — сентябрь и октябрь 2023 года — стали самыми теплыми за всю историю наблюдений за средней температурой Земли. В Рио-де-Жанейро 14 ноября воздух прогрелся до рекордных 58,5 градусов. Ученые Национального института метеорологии также связали волну жары с парниковыми газами и Эль-Ниньо.