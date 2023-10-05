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Сентябрь 2023 года стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

ООН: сентябрь 2023 года стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений за средней температурой Земли. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН.

Средняя температура воздуха в сентябре составила 16,38 °C. Предыдущий рекорд в этом месяце зафиксировали в 2020 году, тогда средняя температура была ниже на 0,5 °C.

Полученные данные свидетельствуют о том, что температурная аномалия примерно на 0,9 °C превысила среднее значение за 1991–2020 годы. А по сравнению с доиндустриальной эпохой (до 1900 года) отклонение составило 1,7 °C, что превосходит установленный Парижским соглашением целевой показатель повышения температуры — 1,5 °C.

Такие данные свидетельствуют о продолжающемся глобальном потеплении, заявили в ООН. Это приводит к таянию льдов. По данным службы изменения климата Copernicus, в сентябре площадь антарктического морского льда была на 9% ниже средней, арктического — на 18%.

Летом 2023 года температура на Земле обновила исторический максимум. Так, средняя температура на Земле 7 июля составила 17,23 °C. По словам климатолога Майкла Манна из Университета Пенсильвании, первая неделя июля стала самой жаркой за последние 120 тыс. лет после ледникового периода.

В марте межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) заявила, что удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса в последние годы становится сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов.

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В докладе, который генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «руководством по выживанию человечества», говорится, что сжигание ископаемого топлива, а также неравномерное и неустойчивое использование энергии привели к глобальному потеплению на 1,1 °C. Это вызывает более частые погодные явления с опасными последствиям для природы и людей во всех регионах мира.

Теги
сентябрь ООН температура глобальное потепление рекорд
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