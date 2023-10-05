Сентябрь 2023 года стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений
Сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений за средней температурой Земли. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН.
Средняя температура воздуха в сентябре составила 16,38 °C. Предыдущий рекорд в этом месяце зафиксировали в 2020 году, тогда средняя температура была ниже на 0,5 °C.
Полученные данные свидетельствуют о том, что температурная аномалия примерно на 0,9 °C превысила среднее значение за 1991–2020 годы. А по сравнению с доиндустриальной эпохой (до 1900 года) отклонение составило 1,7 °C, что превосходит установленный Парижским соглашением целевой показатель повышения температуры — 1,5 °C.
Такие данные свидетельствуют о продолжающемся глобальном потеплении, заявили в ООН. Это приводит к таянию льдов. По данным службы изменения климата Copernicus, в сентябре площадь антарктического морского льда была на 9% ниже средней, арктического — на 18%.
Летом 2023 года температура на Земле обновила исторический максимум. Так, средняя температура на Земле 7 июля составила 17,23 °C. По словам климатолога Майкла Манна из Университета Пенсильвании, первая неделя июля стала самой жаркой за последние 120 тыс. лет после ледникового периода.
В марте межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) заявила, что удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса в последние годы становится сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов.
В докладе, который генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «руководством по выживанию человечества», говорится, что сжигание ископаемого топлива, а также неравномерное и неустойчивое использование энергии привели к глобальному потеплению на 1,1 °C. Это вызывает более частые погодные явления с опасными последствиям для природы и людей во всех регионах мира.