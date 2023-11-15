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В Рио-де-Жанейро температура воздуха достигла 58,5 градуса, побив рекорд февраля 2023 года — 58 градусов, сообщает газета Folha de S.Paulo.

«Ситуации, подобно произошедшей во вторник, 14 ноября, когда температура воздуха достигла 58,5 градуса на западе города, в будущем могут возникать все чаще», — говорится в публикации.

По данным Национального института метеорологии, волна жары обрушивается на страну восьмой раз за год. Причиной аномальных температур назвали выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека, и феномен Эль-Ниньо, из-за которого экваториальная часть Тихого океана прогревается примерно на три градуса выше нормы.

В ноябре 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал последние восемь лет самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад» и «приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым».

Последние два месяца — сентябрь и октябрь 2023 года — стали самыми теплыми за всю историю наблюдений за средней температурой Земли.