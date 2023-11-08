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Октябрь 2023 года стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

Copernicus: октябрь 2023 года стал самым теплым на Земле с начала наблюдений

Октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений за средней температурой Земли, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.

Средняя температура воздуха в октябре составила 15,3 градуса. Предыдущий рекорд в этом месяце зафиксировали в 2019 году, тогда средняя температура была ниже на 0,4 градуса. Температурная аномалия на 0,85 градуса превысила среднее значение за 1991-2020 годы, добавили в пресс-релизе. В Copernicus заявили, что «с почти полной уверенностью» 2023 год также будет самым теплым в истории наблюдений.

Сентябрь 2023 года уже был признан самым теплым, обновив рекорд 2020 года. Его средняя температура составила 16,38 градусов, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН. Во всемирной организации заявили, что такие данные говорят о продолжающимся глобальном потеплении.

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глобальное потепление октябрь температурный рекорд
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