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Арбенина объявила о переносе концертов «Ночных снайперов» из-за травмы

Арбенина объявила о переносе концертов «Ночных снайперов» с начала июня из-за своей травмы
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Диана Арбенина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Концерты певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированные на начало июня, пройдут во второй половине месяца, объявила сама артистка в телеграм-канале.

«Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура, но я не смогу сейчас сыграть», — сказала она.

Арбенина уточнила, что коллектив назовет новые даты концертов в ближайшее время, и выразила надежду, что сможет восстановиться к 16 июня.

На первую половину месяца, согласно афише на сайте «Ночных снайперов», у Арбениной запланированы выступления в Нальчике (7 июня), Пятигорске (8 июня), Ростове-на-Дону (9 июня), Сочи (11 июня), Краснодаре (12 июня) и Волгограде (13 июня).

В конце мая Арбенина сообщила в телеграм-канале, что, поскользнувшись, упала на лестнице в своем доме и получила травму позвоночника. Артистка написала, что «ходить пока не сможет». Концертный директор «Ночных снайперов» Александра Рерих, комментируя РБК информацию об отмене концертов, сказала, что они не состоятся, если Арбенина не успеет восстановиться после травмы спины.

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Диана Арбенина Ночные снайперы концерты перенос травма
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