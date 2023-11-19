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Президент Делового совета БРИКС рассказал о подарке Путину перед саммитом

Путину подарили португальский разговорник в преддверие саммита G20 в Бразилии
Висенте Барриентос и Владимир Путин
Висенте Барриентос и Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос подарил президенту России Владимиру Путину разговорник на португальском языке. Об этом сообщил сам Барриентос в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Канал показал кадры с пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур, в котором Путин участвовал 17 ноября. На них к Барриентос подходит к президенту и вручает ему книгу.

«Я долго ждал эту встречу, ведущий не смог мне предоставить слово. В ближайшее время будет проведена встреча G20 в Бразилии, я подумал, что президенту России не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку», — сказал Барриентос Зарубину.

Ранее «Россия 1» сообщил, что в саммите БРИКС Путин также примет участие в дистанционном формате.

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Председательство в G20 перейдет к Бразилии 1 декабря.

Путин в этом году не приезжал на саммит G20 в Нью-Дели (Индия) и не участвовал очно в саммите БРИКС, который проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Глава государства отказался от очного участия в саммите БРИКС на фоне ситуации с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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Поводом для выдачи ордера стали обвинения в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным, Россия не признает его юрисдикцию. Власти отвергают обвинения в похищении детей и заявляют, что их вывозили из зоны военных действий и проблем с их возвращением на родину нет.

Бразилия, как и ЮАР, ратифицировала Римский статут — основополагающий документ МУС. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва приглашал Путина на саммит G20 и обещал не допустить его ареста. Позднее он объяснил свое обещание тем, что решение по этому поводу может принимать только суд.

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Владимир Путин Бразилия разговорник подарок G20 саммит G20
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