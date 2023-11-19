Япония провела учебный десант на остров в Восточно-Китайском море

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Японские морские пехотинцы провели учения на острове Токуносима в Восточно-Китайском море, который, по мнению властей, уязвим для нападения со стороны Китая, сообщает The Japan Times.

Из-за напряжения в отношениях Японии с Китаем и Россией, Токио провел 11-дневные общенациональные учения, получившие название 05JX. Как уточняет издание, они должны продемонстрировать готовность сухопутных, морских и воздушных сил защищать Японию и ее инфраструктуру, включая атомные электростанции.

Генерал Ёсихидэ Ёсида заявил, что цель учений JX — «показать, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации в результате нападения мы сможем отреагировать совместными усилиями».

22 октября США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели совместные учения военно-воздушных сил. Они прошли вблизи Корейского полуострова. В учениях участвовал американский стратегический бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие.

В ВВС Южной Кореи заявили, что учения были организованы для реализации оборонных соглашений, принятых на встрече в августе в Кэмп-Дэвиде. Маневры должны были укрепить сотрудничество между странами на фоне растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

1 ноября китайские власти обвинили Японию в пересечении территориальных вод островов Дяоюйдао (японское название — Сенкаку) в Восточно-Китайском море, которые находятся в 170 км на север от Тайваня. Япония называет острова Сенкаку своими, спор между Токио и Пекином о принадлежности территорий длится несколько десятилетий. Премьер-министр Японии Фумио Кисида предупредил, что Восточная Азия может стать «следующей Украиной», если Китай нападет на Тайвань, который считает своей территорией.

В отличие от других юго-западных островов Японии, близких к Тайваню, на Токуносиме нет кораллового рифа, который затруднил бы десантирование с моря на остров.

11 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал выделить деньги на укрепление обороны страны, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности». По его словам, страна столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны из-за совместных полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем.