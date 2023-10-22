США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные воздушные учения
США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели совместные учения военно-воздушных сил, сообщает японское агентство Kyodo.
Учения прошли вблизи Корейского полуострова. Kyodo со ссылкой на южнокорейские военные источники пишет, что ранее страны проводили лишь двусторонние учения. В первых трехсторонних учениях приняли участие южнокорейские, американские и японские истребители и американский стратегический бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, учения проходили к югу от полуострова, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Южной Кореи и Японии. Ранее ВВС США провели у полуострова отдельные двусторонние учения с каждой из стран.
В ВВС Южной Кореи заявили, что учения были организованы для реализации оборонных соглашений, принятых на встрече в августе в Кэмп-Дэвиде. Кроме того, учения должны укрепить сотрудничество между странами на фоне растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, пишет Yonhap.
9 и 10 октября США, Япония и Южная Корея провели совместные учения в международных водах к югу от Корейского полуострова с участием американского авианосца «Рональд Рейган». По информации Yonhap, это были первые подобные учения с 2016 года. После учений авианосец направился в южнокорейский порт Пусан.
После этого Северная Корея напомнила о «процедурах» корейской ядерной доктрины, подчеркнув, что Вашингтон должен понимать, что корабль «вошел в чрезвычайно опасные воды». Кроме того, продолжающиеся переброски США различных компонентов ядерных сил на Корейский полуостров в КНДР назвали ядерной провокацией.
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