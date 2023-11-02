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Политика ,  
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Китай и США проведут встречу по контролю над ядерным оружием

WSJ: Китай и США проведут встречу по контролю над ядерным оружием 6 ноября

Власти Китая и США в понедельник, 6 ноября, проведут консультации по контролю над ядерным оружием, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Издание уточнило, что это первые подобные переговоры с Пекином со времен президентства Барака Обамы в США. По словам собеседников газеты, дискуссия между Китаем и США не означает начала официальных переговоров по установлению ограничений на использование ядерного вооружения каждой из сторон.

Соединенные Штаты стремятся предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений с Россией и Китаем, уточнило издание. Заседание позволит американским чиновникам расспросить своих китайских коллег о ядерной доктрине Пекина и наращивании его ядерного арсенала, который на протяжении десятилетий был меньше, чем у Вашингтона и Москвы.

В феврале Kyodo сообщило о намерении властей Китая значительно расширить ядерный арсенал, чтобы укрепить сдерживающие силы Пекина против Вашингтона, отношения с которым обострились из-за ситуации вокруг Тайваня.

План, разработанный Народно-освободительной армией Китая, предусматривает, что к 2027 году число боеголовок увеличат с 350 до 550 единиц. На втором этапе — доведут до 900 боеголовок.

В апреле The New York Times написала, что США обеспокоены увеличением ядерного потенциала Китая. Тогда часть республиканцев выразила мнение, что Вашингтону следует расширить собственный арсенал, чтобы он соответствовал российскому и китайскому вместе взятым, а другая часть назвали эту реакцию чрезмерной.

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Теги
Китай США ядерное оружие ядерное сдерживание Россия
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