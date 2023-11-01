Китай обвинил Японию в заходе кораблей в спорные воды

Фото: Zhang Jiansong / Xinhua / Global Look Press

Японские корабли зашли в территориальные воды островов Дяоюйдао (японское название — Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post, ссылаясь на данные береговой охраны Китая.

Китайское ведомство утверждает, что в понедельник три японских судна и несколько патрульных кораблей вошли в территориальные воды пролива у островов Дяоюйдао. Береговая охрана назвала соответствующие действия со стороны Японии незаконными.

«Мы призываем Японию немедленно прекратить всю незаконную деятельность в водах и гарантировать, чтобы подобные инциденты не повторились», — заявил представитель береговой охраны Китая Гань Юй. Он подчеркнул, что Китай считает острова своей территорией.

Япония должна прекратить провокации вблизи островов Дяоюйдао, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.

Как передает South China Morning Post, береговая охрана Японии в свою очередь заявила о том, что ее патрульные судна также не один раз призывали китайские корабли покинуть воды в районе островов.

Спорный архипелаг находится в Восточно-Китайском море, в 170 км на север от Тайваня. Япония называет острова Сенкаку и считает их своими. Спор о принадлежности территорий между Токио и Пекином длится уже несколько десятилетий. Как пишет South China Morning Post, в августе 2023 года в КНР вышла новая «стандартная карта», где видно, что Китай претендует на соответствующие территории. Япония выступила по этому поводу с протестом и назвала острова «неотъемлемой частью японской территории».