В Херсонской области военные предотвратили высадку десанта ВСУ на Днепре

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащие России пресекли попытку высадки десанта вооруженных сил Украины (ВСУ) на остров Большой Потемкин в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на о. Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что российские военные убили 11 солдат ВСУ.

В районе острова военные уничтожили украинский пункт временной дислокации, а на каховском направлении — позицию одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоберислав.

6 ноября Минобороны сообщило, что российские военные за сутки предотвратили пять попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, который находится под контролем России. В результате украинская сторона потеряла 130 человек убитыми и ранеными.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 15 ноября рассказал, что ВСУ потеряли до полутора-двух батальонов личного состава при переправе через Днепр. По его словам, российские военные устроили «огненный ад» в поселке Крынки на левом берегу Днепра, куда постоянно пытаются высадиться украинские подразделения.

17 ноября Минобороны сообщило, что более 460 украинских военных погибли или получили ранения на правом берегу Днепра при попытке высадиться на островах на херсонском направлении. По данным ведомства, ВСУ лишились двух танков, 17 машин и 16 орудий полевой артиллерии, а также одной боевой машины РСЗО «Град».