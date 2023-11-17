Сальдо сообщил о подавленных РЭБ двух Storm Shadow в Херсонской области

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили две ракеты Storm Shadow, выпущенные по Чаплинскому району Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса», — написал губернатор в телеграм-канале. По его словам, одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение. Данных о пострадавших нет.

Storm Shadow — ракеты воздушного базирования, разработанные совместно Великобританией и Францией. Дальность полета этого типа ракет не превышает 250 км.

Лондон объявил, что передаст Киеву ракеты Storm Shadow, в мае 2023 года. С тех пор власти приграничных регионов неоднократно сообщали об ударах с использованием этих ракет.

Так, в начале июня 2023 года ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow детский лагерь, сообщил Сальдо. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранение.