Сальдо сообщил об огненном аде для ВСУ под Херсоном и их потерях при переправе

Сальдо заявил о крупных потерях ВСУ при переправе через Днепр

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до полутора-двух батальонов личного состава при переправе через Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов», — сказал Сальдо.

По словам главы региона, российские военные устроили «огненный ад» в Крынках — поселке на левом берегу Днепра, куда постоянно пытаются высадиться украинские подразделения.

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — пишет Сальдо.

Минобороны России не раз сообщало об усилиях украинской армии по форсированию Днепра в Херсонской области и предотвращению этих попыток. В октябре оборонное ведомство рассказало, что на херсонском направлении «нанесено огневое поражение» военнослужащим Украины в районе малого железнодорожного моста через Днепр.

6 ноября Минобороны сообщило, что российские военные за сутки предотвратили пять попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, который находится под контролем России. В результате украинская сторона потеряла 130 человек убитыми и ранеными.