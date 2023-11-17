По данным Минобороны, за неделю потери ВСУ на донецком направлении превысили 1,8 тыс. человек, на краснолиманском — 1,1 тыс., а группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

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Более 460 украинских военнослужащих погибли или получили ранения на правом берегу Днепра и при попытках высадиться на островах на херсонском направлении, сообщило Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, ВСУ лишились двух танков, 17 машин, а при контрбатарейной борьбе ими были утрачены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

Российские войска отразили три атаки близ села Работино в Запорожской области и ударили по расположению механизированных бригад в районах Успеновки и Малой Токмачки. По сведениям министерства, потери ВСУ превысили 425 военнослужащих.

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» «заняли более выгодные рубежи и позиции» и отразили две атаки штурмовых групп близ Никольского и Новомихайловки. Потери украинской стороны на краснолиманском направлении за неделю превысили 1,1 тыс. человек, на донецком — 1,8 тыс., заявили в Минобороны России.

Всего с 24 февраля 2022 года российские военные уничтожили 13,4 тыс. танков и иных бронемашин, 1,1 тыс. машин РСЗО, 254 вертолета, 536 самолетов, 7,1 тыс. орудий артиллерии и минометов, 8989 беспилотников и 15,3 тыс. автомобилей, следует из подсчетов министерства.