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Палестино-израильский конфликт ,  
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Белый дом опроверг достижение сделки Израиля, ХАМАС и США по заложникам

Белый дом: США еще не достигли соглашения с Израилем и ХАМАС по заложникам
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

США еще не достигли соглашения с Израилем и ХАМАС по поводу освобождения заложников в обмен на временное перемирие, заявила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон в соцсети X (ранее — Twitter).

«Мы еще не достигли соглашения, но продолжаем упорно работать, чтобы прийти к нему», — написала она.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников. Газета написала, что, по условиям сделки, десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будут освобождены в обмен на пятидневное прекращение огня.

WP узнала о достижении сделки Израилем, ХАМАС и США по заложникам
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15 ноября агентство Reuters сообщило, что Катар добивается заключения между Израилем и ХАМАС соглашения об освобождении около 50 заложников из сектора Газа в обмен на трехдневное прекращение огня. WP писала, что группировка согласилась на сделку и готова отпустить как минимум 50 женщин и детей.

Накануне, 18 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения о наличии между странами соглашения по поводу заложников. На данный момент договоренностей нет, подчеркнул премьер.

ABC News со ссылкой на двух американских чиновников писал, что Вашингтон разрабатывает «тактические планы» операции по освобождению заложников в Газе. Несмотря на то, что в США считают заключение сделки наилучшим вариантом для освобождения большого числа заложников, власти разрабатывают план операции «на случай, если обстоятельства изменятся», сообщили собеседники телеканала.

По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек, из них 138 — иностранцы.

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Теги
Белый дом Израиль США ХАМАС заложники перемирие
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