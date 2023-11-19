WP узнала о достижении сделки Израилем, ХАМАС и США по заложникам

Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. Сделка позволит освободить десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на пятидневное прекращение огня. Освобождать заложников могут начать уже в течение ближайших нескольких дней, сообщает издание.

По данным WP, из шестистраничного соглашения следует, что стороны конфликта приостановят боевые действия как минимум на пять дней, а заложников будут отпускать небольшими группами каждые 24 часа. Газета отмечает, что пока не ясно, о каком количестве идет речь. Всего ХАМАС удерживает более 200 человек. Переговоры между Израилем, Соединенными Штатами и ХАМАС шли в течение нескольких недель в Дохе.

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