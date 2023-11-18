Нетаньяху заявил об отсутствии сделки по освобождению заложников

Член чрезвычайного правительства Бени Ганц, в свою очередь, отметил, что операция в секторе Газа завершится «только тогда, когда» армия сможет гарантировать возвращение заложников домой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договоренностей по поводу освобождения заложников на данный момент нет. Его слова приводит Haaretz.

Он назвал сообщения о наличии соглашения неверными.

По его словам, «пока нет сделки по освобождению заложников».

«Когда нам будет, что сказать вам, мы сообщим», — пообещал Нетаньяху на пресс-конференции.

Член чрезвычайного правительства, министр без портфеля Бени Ганц, бывший глава Минобороны Израиля, в свою очередь, сказал, что операция израильской армии в секторе Газа завершится «только тогда, когда мы сможем пообещать безопасность и возвращение наших мальчиков и девочек домой». «Это займет столько времени, сколько потребуется. Мы полны решимости в этой борьбе», — отметил он.

Агентство Reuters сообщало, что Катар добивается заключения между Израилем и ХАМАС сделки об освобождении около 50 заложников из сектора Газа в обмен на трехдневное прекращение огня. Газета The Washington Post писала, что группировка согласилась на сделку и готова отпустить как минимум 50 женщин и детей. Как сообщало издание, израильская сторона сейчас рассматривает предложение. Взамен ХАМАС хочет, чтобы Израиль согласился на трех- или пятидневное прекращение боевых действий, пропуск больше гуманитарной помощи для сектора Газа и освобождение женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. WP отмечала, что сделка согласована лишь «в общих чертах».

Позднее Yediot Achronot и Channel 12 сообщили, что Израиль отклонил предложение ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников.

18 ноября египетский телеканал Al Qahera передал, что ХАМАС потеряла связь с отдельными отрядами, которые удерживают заложников.