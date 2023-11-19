ABC узнал о разработке США плана операции по заложникам из Газы

США разрабатывают «тактические планы» операции по освобождению заложников в секторе Газа, сообщает ABC News со ссылкой на двух американских чиновников.

Хотя Вашингтон считает заключение сделки наилучшим вариантом для освобождения большого числа заложников, собеседники телеканала сообщают о разработке плана операции «на случай, если обстоятельства изменятся». По словам высокопоставленного представителя администрации президента Джо Байдена, в последние недели Израиль и ХАМАС были близки к соглашению, но каждый раз переговоры в конце терпели неудачу. По данным

источников ABC News, стороны обсуждают сделку, согласно которой могут быть освобождены не менее 50 заложников, в основном женщин и детей, в обмен на перемирие на несколько дней, а также на освобождение некоторого количества палестинских женщин и несовершеннолетних, находящихся в заключении в Израиле.

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