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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число погибших в секторе Газа превысило 12,3 тыс. человек

Al Mayadeen: число погибших в секторе Газа превысило 12,3 тыс. человек
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 12,3 тыс. человек, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на правительство эксклава.

Среди погибших 5 тыс. — это дети, 3,3 тыс. — женщины. Ранения получили более 30 тыс. человек, более 75% из них составляют женщины и дети.

Ранее, 18 ноября, Al Jazeera сообщила об ударе Армии обороны Израиля по школе «Аль-Фахур» на севере региона. По данным минздрава сектора Газа, в результате атаки погибли не менее 50 человек. Корреспондент телеканала при этом передавал, что погибло около 200 человек.

Число погибших с начала операции в Газе израильских военных выросло до 56
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

10 ноября Al Mayadeen написал, что число погибших в Газе превысило 11 тыс. человек, ранения на тот момент получили более 27 тыс.

Позднее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле рассказала, что в секторе Газа прекратили работу 20 из 35 больниц. В учреждениях, по ее словам, закончились топливо и медицинские расходные материалы.

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Теги
погибшие сектор Газа ХАМАС Израиль
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