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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В секторе Газа закрылись больше половины больниц

Глава Минздрава Палестины сообщила о закрытии 20 из 35 больниц в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Временное укрытие в больнице Рантиси, Газа, сектор Газа
Временное укрытие в больнице Рантиси, Газа, сектор Газа (Фото: Reuters)

В секторе Газа 20 из 35 имеющихся больниц полностью прекратили свою деятельность из-за атак Израиля, который ведет войну с палестинским движением ХАМАС, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле, передает Al Jazeera.

Удары по медицинским учреждениям она назвала «решением убить тех, кто в них находится, поскольку число пострадавших растет из-за нехватки топлива и материалов медицинского назначения».

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль-Кудра заявил, что больницы в секторе Газа, особенно на севере анклава, «переживают критические часы» и полностью не работают из-за отсутствия поставок топлива.

Израиль в свою очередь обвинял ХАМАС в использовании крупнейшей больницы в Газе, госпиталя Аль-Шифа, для ведения боевых действий. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные запуски и атаки на Израиль. Хагари также утверждал, что «сотни террористов» бежали в эту больницу после атак 7 октября и скрываются в расположенных под ней подземных туннелях.

Кроме того, как утверждали израильские военные, из допросов пленных боевиков стало известно, что ХАМАС использует машины скорой помощи, чтобы они не вызывали подозрений и не подвергались обстрелам. Во время боев эти машины используются, для эвакуации командиров и других военных, а также для перевозки еды, грузов и оружия, пишет The Times of Israel.

Согласно последним данным Минздрава Палестины, общее количество погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан выросло до 11 208 человек, более 29 500 человек получили ранения. Об 11 тыс. погибших говорил и член политбюро ХАМАС Басем Наим.

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Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

Теги
Палестина сектор Газа больницы
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