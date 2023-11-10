ХАМАС сообщил о более чем 11 тыс. погибших в секторе Газа

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press)

Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 11 тыс., ранения получили более 27 тыс. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Басема Наима.

По данным минздрава сектора Газа, в регионе с 7 октября погибли 11 078 палестинцев. Из них 4506 — дети, 3027 — женщины, утверждает ведомство. Кроме того, более 2700 человек числятся пропавшими без вести, они могут находиться под завалами разрушенных зданий.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле рассказала, что в секторе Газа прекратили работу 20 из 35 больниц. В учреждениях, по ее словам, закончились топливо и медицинские расходные материалы.

Президент США Джо Байден 9 ноября сообщил, что согласовал с Израилем ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа. По его словам, это будет способствовать доставке большего объема гуманитарных грузов, а также даст время мирному населению переместиться в более безопасные места. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что договоренность о паузах в боевых действиях не означает полное прекращение огня.