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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган поручил турецкой разведке расследовать действия Израиля в Газе

Эрдоган: турецкая разведка ведет расследование действий Израиля в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Турецкая разведка занимается расследованием действий Израиля, который наносил удары по позициям палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, где находились заложники, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкая газета Milliyet.

Журналисты попросили Эрдогана прокомментировать письмо, которое ему написали родственники израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. «Нас просят вмешаться в освобождение их родственников. Мы не хотим, чтобы ни израильтяне, ни палестинцы находились в плену», — сказал турецкий президент, отметив, что группировка в ответ требует от Израиля освобождения палестинских заключенных.

Он также подчеркнул, что некоторые из заложников, удерживаемых ХАМАС, пострадали от атак Израиля по сектору Газа. «Сейчас позиция Израиля в Газе такова, что он убивает всех, кто там находится, включая своих собственных граждан. Мы привлекли к этому наше разведывательное управление, и теперь оно расследует это дело. Мы работаем над тем, чтобы получить результат», — добавил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер отметил необходимость расследовать заявления израильской стороны о ядерном оружии. Ранее министр наследия Израиля Амихая Элияху (партия «Еврейская сила») в ответ на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, назвал это «одной из возможностей». В итоге его отстранили от участия в заседаниях кабмина Израиля.

Эрдоган предложил обратиться по этому поводу к МАГАТЭ и Совбезу ООН. «Тот факт, что этот вопрос стал предметом обсуждения на этой почве, является значительной ситуацией. <...> Мы продолжим оказывать давление. Мы как Турция выступаем с этим призывом. Пока не стало слишком поздно, ядерное оружие Израиля должно быть проверено таким образом, чтобы не оставалось места для сомнений», — заключил президент.

Эрдоган призвал МУС и ООН «расследовать преступления» Израиля в Газе
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее бывший депутат от правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Метин Кюлюнк с адвокатами Мюкахит Биринчи и Бураком Бекироглу подали ходатайство в прокуратуру Стамбула о возбуждении уголовного дела в Международном уголовном суде против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, запрос передали в Минюст. Главу правительства Израиля обвинили в геноциде и гибели мирных жителей Газы, среди которых женщины и младенцы.

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Согласно последним данным Минздрава Палестины, с начала войны число погибших жителей Газы составило более 12 тыс. человек. В Израиле погибли 1,2 тыс. человек.

Президент Израиля Ицхак Герцог говорил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но при этом он подчеркивал, что первоочередным для него является защита его народа.

Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Израиль сектор Газа разведка расследование
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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