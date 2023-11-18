Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России

Йиржи Чистецки (Фото: jiri.cistecky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки вызвали в российский МИД и выразили ему протест из-за санкций против предприятия «Госзагрансобственность». Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дипломату «жестко указали на недопустимость подобного правового произвола», отметили в МИДе. «В целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России», — добавили в ведомстве.

15 ноября правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов России, внеся в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента. Компания занимается управлением жилой и нежилой недвижимостью за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности, а также предоставляет в аренду зарубежные объекты федеральной собственности «жилищно-коммунального и социально-культурного назначения».

«Финансовые счета [компании] будут заблокированы, и имущество в Земельном кадастре также будет заблокировано, чтобы его нельзя было продать», — заявил глава чешского МИДа Ян Липавский. По его словам, это объекты в основном в Праге и Карловых Варах.

В Кремле назвали заморозку госактивов незаконной и пообещали ответить на такое решение Чехии.