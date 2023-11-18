Новый российский атомный ледокол получит название «Сталинград»

Один из новых российских атомных ледоколов получит название «Сталинград», сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на главу региона Андрея Бочарова.

«Президентом <...> Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени «Сталинград», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Решение присвоить судну такое название приняли с целью «сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России», добавил Бочаров.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т. Корабль имеет двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200». Максимальная скорость судна составляет 22 узла, а срок службы — 40 лет. Экипаж ледокола составляет 52 человека.

По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены три атомохода — «Арктика» (головной), а также «Сибирь» и «Урал», которые уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Кроме того, на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге сооружаются ледоколы «Якутия» и «Чукотка».

В марте «Росатом» объявил о планах заложить на «Балтийском заводе» еще два атомных ледокола — в мае 2024 года и в октябре 2025 года соответственно. Их планируется назвать «Камчатка» и «Сахалин».