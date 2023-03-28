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«Коммерсантъ» узнал о возможном удорожании ледокола «Россия» на 60%

«Ъ»: строительство атомного ледокола «Россия» может подорожать с ₽128 млрд на 60%
Для атомного ледокола в 2022-м должны были поступить детали из Краматорска, кроме того, вырастет стоимость ядерной энергетической установки; об изменениях уже доложили президенту. В Минпромторге сочли срыв сроков невозможным
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Стоимость постройки сверхмощного головного атомного ледокола «Россия» может подняться с 127,5 млрд руб. на 40-60%, а сроки его строительства — сдвинуться вправо с декабря 2027 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и протокол совещания у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

По словам собеседников газеты, при строительстве уже столкнулись с отставанием от сроков изготовления крупных корпусных отливок, выросла стоимость работ по выпуску отдельных частей ядерной энергетической установки ледокола.

Согласно протоколу, «Роснефть» объясняет необходимость изменить сроки и стоимость тем, что сорваны поставки крупных корпусных отливок — кронштейнов гребных валов, ледового зуба, кронштейнов пера руля. Их в прошлом году должен был поставить завод «Энергомашспецсталь», расположенный в Краматорске. При этом контракт с новым производителем, УЗТМ-КАРТЭКС, не заключен до сих пор, а сроки поставки этих деталей предварительно перенесли на август 2025 года.

«Росатом» до конца апреля на основании информации «Роснефти» обязан будет направить Минпромторгу отчет об увеличении сроков и расходов на строительство. При этом из протокола следует, что замминистра отметил «невозможность срыва установленного срока сдачи». Источники газеты отметили, что по вопросу о необходимости переноса сроков уже проинформировали президента Владимира Путина.

Мощность атомного ледокола — 120 МВт, предполагается, что он обеспечит круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути с коммерческой скоростью в 10-12 узлов с целью вывоза углеводородов на экспорт. Прежде всего, ледокол призван обеспечить бесперебойный вывоз СПГ проектов НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане.

Кроме того, до 44 млрд руб. (на 12%) может подняться стоимость контракта на поставки ядерной энергетической установки (ЯЭУ) атомного ледокола, в ее состав входят реакторная установка РИТМ-400 «Атомэнергомаша» и паротурбинные установки (ПТУ) «Силовых машин». В частности, контракт с последними вырос в цене на 65%, до 9,48 млрд руб., а сроки поставок перенесли на 8-10 месяцев — на конец 2025-го.

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В «Росатоме» заверили издание, что «Атомэнергомаш» выпустит РИТМ-400 в заявленные сроки — 2025 год, о выполнении контрактных обязательств сообщили и в «Силовых машинах». Там отметили, что рассмотрели обоснование значительного роста стоимости комплектующих и подтвердили ее.

В Минпромторге подтвердили, что обсуждали тематику сроков и стоимости строительства ледокола «Россия», но лишь по итогам экспертизы будет можно «аргументированно говорить об объективном увеличении срока и стоимости строительства».

Госконтракт на строительство атомного ледокола подписали в апреле 2020 года, заказчиком выступил «Атомфлот», исполнителем — судостроительный комплекс Звезда». Длина ледокола составит 209,2 м, ширина — 47,7 м, он будет способен преодолеть лед толщиной в 4,3 м.

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