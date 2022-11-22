Путин участвовал во вводе в строй ледоколов «Урал» и «Якутия». Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Аргентина проигрывает Саудовской Аравии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 14:28
Reuters узнал о планах властей Китая оштрафовать Ant Group на $1 млрд Инвестиции, 14:27
«Газпром» пригрозил сократить объем транзита газа через Украину Политика, 14:27
Песков связал обыски в лавре с «военными действиями» Киева против РПЦ Политика, 14:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
FTX потратила $121 млн на жилье для сотрудников и родителей экс-владельца Крипто, 14:22
МИД Украины заявил протест из-за шарфа Орбана с «великой Венгрией» Политика, 14:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 14:17
Не горит: чем различаются обычные сигареты и электронные устройства Новая экономика, 14:08
Путин участвовал во вводе в строй ледоколов «Урал» и «Якутия». Видео Технологии и медиа, 14:07
Пять мифов о лазерной коррекции зрения Pro, 13:56
Кремль призвал потребовать от Киева отвода тяжелых вооружений от ЗАЭС Политика, 13:55
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:54
ПСБ начал развивать «зеленую» повестку Пресс-релиз, 13:53
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Путин участвовал во вводе в строй ледоколов «Урал» и «Якутия». Видео

На атомном ледоколе «Урал» подняли российский флаг, а атомный ледокол «Якутия» спустили на воду. В обеих церемониях принимал участие президент России Владимир Путин

Теги
ледокол спуск на воду корабли Владимир Путин
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Финляндия не дала разрешения на экспорт заказанного «Норникелем» ледокола
Бизнес
Ледокол «Ермак» разберут на запчасти для ремонта «Красина»
Общество
В Мурманске на ледоколе-музее «Ленин» произошел пожар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter