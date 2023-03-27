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«Росатом» заложит еще два атомных ледокола типа «Арктика»

«Росатом» в 2024-2025 годах заложит еще два атомных ледокола типа «Арктика»
По проекту 22220, который реализуется с 2012 года, уже спущены на воду три атомохода, два достраиваются. «Росатом» планирует заложить еще два таких корабля в 2024-2025 годах, стоимость строительства составит 117,8 млрд руб.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Шестой и седьмой российские атомные ледоколы проекта 22220 типа «Арктика» заложат на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге, соответственно, в мае 2024 года и в октябре 2025 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил замдиректора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

«Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой», — сказал Кулинко.

По его словам, контракты на строительство ледоколов заключены по схеме смешанного финансирования — всего 117,8 млрд руб. бюджетных и внебюджетных средств. Сами ледоколы будут работать в акватории Северного морского пути и обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, уточняет «РИА Новости».

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тыс. т.

Корабль имеет двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200». Максимальная скорость судна составляет 22 узла, а срок службы — 40 лет. Экипаж ледокола составляет 52 человека.

По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены три атомохода — «Арктика» (головной), а также «Сибирь» и «Урал», которые уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Помимо этого сейчас на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге сооружаются атомоходы «Якутия» и «Чукотка».

В 2019 году «РИА Новости» со ссылкой на данные закупок сообщали, что стоимость контракта на строительство «Якутии» и «Чукотки» составляла 100 млрд руб. Из документов также следовало, что один ледокол нужно построить не позднее 20 декабря 2024 года, второй — не позднее 20 декабря 2026 года.

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ледокол ледоколы Росатом
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