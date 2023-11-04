Президент Израиля счел уничтожение ХАМАС концом страданий палестинцев

Страдания мирных жителей сектора Газа закончатся только после полного уничтожения боевиков ХАМАС, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в колонке для The New York Times.

С начала военного вторжения ХАМАС на территорию Израиля ЦАХАЛ делает все, чтобы устранить эту угрозу, заявил Герцог. По его словам, боевики палестинского движения «прячутся за гражданским населением и внутри него», например, в «террористических туннелях».

«Результатом этой отвратительной тактики являются страдания гражданского населения, которые мы все наблюдаем», — отметил президент.

Израиль прилагает усилия, чтобы заранее предупредить палестинцев, вывести их из зон боевых действий и обеспечить гуманитарную помощь через границы Газы с Египтов, добавил он.

«Любой, кто думает, что циничная эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасет ХАМАС, ошибается. Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением ХАМАС», — подчеркнул президент. По словам Герцога, тот, кто мешает этому — подрывает не только оборону Израиля, но и «любую надежду на мир, в котором эти злодеяния не могут произойти».

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 2 ноября заявил, что военные завершили окружение Газы. Теперь они «атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях». На следующий день, 3 ноября, ЦАХАЛ отчиталась о выявлении и уничтожении «террористических туннелей» ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 октября заявил, что ХАМАС совершило «ошеломляющее злодеяние» и доставило «громадную боль» израильтянам. Тогда он сравнил движение с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и пообещал «стереть» палестинскую группировку.