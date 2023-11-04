 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Президент Израиля счел уничтожение ХАМАС концом страданий палестинцев

Президент Израиля: страдания палестинцев закончатся после уничтожения ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Страдания мирных жителей сектора Газа закончатся только после полного уничтожения боевиков ХАМАС, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в колонке для The New York Times.

С начала военного вторжения ХАМАС на территорию Израиля ЦАХАЛ делает все, чтобы устранить эту угрозу, заявил Герцог. По его словам, боевики палестинского движения «прячутся за гражданским населением и внутри него», например, в «террористических туннелях».

«Результатом этой отвратительной тактики являются страдания гражданского населения, которые мы все наблюдаем», — отметил президент.

Израиль прилагает усилия, чтобы заранее предупредить палестинцев, вывести их из зон боевых действий и обеспечить гуманитарную помощь через границы Газы с Египтов, добавил он.

«Любой, кто думает, что циничная эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасет ХАМАС, ошибается. Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением ХАМАС», — подчеркнул президент. По словам Герцога, тот, кто мешает этому — подрывает не только оборону Израиля, но и «любую надежду на мир, в котором эти злодеяния не могут произойти».

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 2 ноября заявил, что военные завершили окружение Газы. Теперь они «атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях». На следующий день, 3 ноября, ЦАХАЛ отчиталась о выявлении и уничтожении «террористических туннелей» ХАМАС

Читайте на РБК Pro
Зачем владелец Opel и Fiat вкладывает $1,5 млрд в китайские электрокары
Реинкарнация. Какая страна заменит американским компаниям Китай
VK завершила редомициляцию. Что ждать от компании дальше
Как искать новую работу, не увольняясь со старой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 октября заявил, что ХАМАС совершило «ошеломляющее злодеяние» и доставило «громадную боль» израильтянам. Тогда он сравнил движение с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и пообещал «стереть» палестинскую группировку.

Теги
ХАМАС Израиль сектор Газа
Материалы по теме
В ЦАХАЛ объяснили удар по машине скорой помощи ее связью с ХАМАС
Политика
Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении туннелей ХАМАС в Газе
Политика
ХАМАС заявил о готовности к компромиссу по освобождению заложников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Более 50 человек погибли в результате землетрясения в Непале Общество, 02:04
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Президент Израиля счел уничтожение ХАМАС концом страданий палестинцев Политика, 01:20
«Ъ» узнал детали дела подозреваемых в попытке подрыва РУДН Общество, 01:11
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
У Большого театра скопилась очередь из-за билетов на «Щелкунчик» Общество, 00:47
Блогера Аяза Шабутдинова задержали до суда Бизнес, 00:25
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Росавиация передала ряд маршрутов «Уральских авиалиний» другим компаниям Бизнес, 00:21
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Гондурас отозвал посла из Израиля для консультаций Политика, 00:14
4 ноября в Москве откроется выставка-форум «Россия» Экономика, 00:01
Чем запомнился легендарный фигурист Олег Протопопов. Фоторепортаж Спорт, 00:00 
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 03 ноя, 23:45
Минздрав Палестины заявил о гибели 20 человек после удара по школе в Газе Политика, 03 ноя, 23:42