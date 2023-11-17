 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2024 год

Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год: экзамен начнется 23 мая
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в 2024 году планируется начать 23 мая, следует из проекта совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

Документ опубликован для общественного обсуждения на официальном портале проектов правовых актов.

По предварительному графику экзамены пройдут в следующие дни:

  • 23 мая — география, литература и химия
  • 28 мая — русский язык
  • 31 мая — математика
  • 4 июня — обществознание
  • 7 и 8 июня — информатика
  • 10 июня — история и физика
  • 13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть)
  • 17 и 18 июня — иностранные языки (устная часть)

Резервные сроки сдачи ЕГЭ определены с 20 июня по 1 июля. Досрочные экзамены пройдут с 22 марта по 12 апреля.

Рособрнадзор планирует перевести системы ЕГЭ на российское ПО к 2026 году
Общество
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

В сентябре Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ, необходимые для поступления в российские вузы в 2024 году. По сравнению с нынешним учебным годом минимальные баллы ЕГЭ для поступления не изменились.

Читайте на РБК Pro
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов
Пять «вечнозеленых» вопросов, которыми задаются топ-менеджеры компаний
Крах самого дорогого стартапа в США: что погубило WeWork

Так, выпускникам нужно не менее 45 баллов по обществознанию, 44 балла по информатике, 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, 39 — по математике, биологии, химии и физике, 35 — по истории и 30 — по иностранным языкам.

В августе 2023 года стало известно, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) изменил ЕГЭ по истории и литературе. В опубликованной ФИПИ демоверсии контрольно-измерительных материалов экзамена по истории появились вопросы о военной операции на Украине. Из программы подготовки к ЕГЭ по литературе институт решил исключить произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
ЕГЭ расписание Минпросвещения Единый государственный экзамен
Материалы по теме
Рособрнадзор планирует перевести системы ЕГЭ на российское ПО к 2026 году
Общество
Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в вузы
Общество
В ЕГЭ по истории включили вопросы о военной операции на Украине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 16:29
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 18:46
В Южной Корее законодательно запретят есть собак Политика, 18:45
Почти половина компаний МСП выразили желание обучиться кибербезопасности Новая экономика, 18:43
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 18:35
Dogecoin на Луну и Binance без рублей. Главные события недели Крипто, 18:35
Как digital-маркетинг развивает цифровую экономику РБК Отрасли, 18:28
Кремль пообещал долго собирать вопросы россиян к прямой линии Путина Политика, 18:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Игрока «Реала» впервые признали лучшим молодым футболистом Европы Спорт, 18:24
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 18:23
Путин призвал не делить людей на сорта, как мясо Политика, 18:22
Глава HENDERSON — о 30-летии развития Дома мужской моды РБК Стиль, 18:20
БАПОР заявила о более 800 тыс. беженцах на ее объектах в секторе Газа Политика, 18:20
ЦБ представил профучастникам концепцию разблокировки иностранных бумаг Инвестиции, 18:17
EUobserver узнал о подготовке санкций ЕС против «Царских волков» Политика, 18:14