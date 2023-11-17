Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2024 год

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в 2024 году планируется начать 23 мая, следует из проекта совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

Документ опубликован для общественного обсуждения на официальном портале проектов правовых актов.

По предварительному графику экзамены пройдут в следующие дни:

23 мая — география, литература и химия

28 мая — русский язык

31 мая — математика

4 июня — обществознание

7 и 8 июня — информатика

10 июня — история и физика

13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть)

17 и 18 июня — иностранные языки (устная часть)

Резервные сроки сдачи ЕГЭ определены с 20 июня по 1 июля. Досрочные экзамены пройдут с 22 марта по 12 апреля.

В сентябре Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ, необходимые для поступления в российские вузы в 2024 году. По сравнению с нынешним учебным годом минимальные баллы ЕГЭ для поступления не изменились.

Так, выпускникам нужно не менее 45 баллов по обществознанию, 44 балла по информатике, 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, 39 — по математике, биологии, химии и физике, 35 — по истории и 30 — по иностранным языкам.

В августе 2023 года стало известно, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) изменил ЕГЭ по истории и литературе. В опубликованной ФИПИ демоверсии контрольно-измерительных материалов экзамена по истории появились вопросы о военной операции на Украине. Из программы подготовки к ЕГЭ по литературе институт решил исключить произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.