branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
В Ноябрьске задержали открывшего стрельбу мужчину Общество, 02:25
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
В Госдепе США призвали соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов Политика, 01:43
Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе Общество, 01:40
В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ Общество, 01:05
Exxon сочла невозможным сдержать глобальное потепление к 2050 году Общество, 00:56
Минобороны сообщило о втором сбитом дроне в Белгородской области за сутки Политика, 00:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В СПЧ призвали МИД защитить избитую в Киргизии пару россиян Общество, 00:08
Тотальное превосходство. Российских вратарей признали лучшими в НХЛ Спорт, 00:04
МИД объяснил позицию России по возобновлению ядерных испытаний Политика, 00:00
Задорнов назвал способы вернуть доллар к 85 руб. Финансы, 00:00
В Киеве заявили о поддержке Западом ударов по Крыму Политика, 28 авг, 23:57
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 28 авг, 23:40
Белгородский губернатор сообщил о формировании второго полка теробороны Политика, 28 авг, 23:34
Общество ,  
0 

В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ

В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить, почему Пушкина нет в программе ЕГЭ

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разъяснить, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст запроса.

В документе говорится, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. При этом в ней появляются зарубежные литературные авторы.

28 августа в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ 2024 года были обновлены с учетом утвержденных Минпросвещения в 2022-2023 году федеральных государственных образовательных стандартов, а также федеральных образовательных программ.

В Рособрнадзоре пояснили, что «в перечне проверяемых элементов содержания названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования».

«Эти документы построены таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах изучается литература второй половины XIX — начала XXI века», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в отдельных заданиях ЕГЭ нужно будет обратиться к русской классической литературе первой половины XIX века. «Это задание 10, где нужно сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и задание 11 (сочинение), которое нужно написать на примере произведений предложенных на выбор авторов». «Пушкину на ЕГЭ быть!», — заверили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Теги
Госдума Минпросвещения ЕГЭ
Материалы по теме
Собянин заявил о росте числа стобалльников по ЕГЭ на 45%
Общество
Кравцов заявил об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ
Общество
Глава Минпросвещения посоветовал не пускать в интернет детей до 15 лет
Общество