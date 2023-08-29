В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ

В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить, почему Пушкина нет в программе ЕГЭ

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разъяснить, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст запроса.

В документе говорится, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. При этом в ней появляются зарубежные литературные авторы.

28 августа в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ 2024 года были обновлены с учетом утвержденных Минпросвещения в 2022-2023 году федеральных государственных образовательных стандартов, а также федеральных образовательных программ.

В Рособрнадзоре пояснили, что «в перечне проверяемых элементов содержания названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования».

«Эти документы построены таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах изучается литература второй половины XIX — начала XXI века», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в отдельных заданиях ЕГЭ нужно будет обратиться к русской классической литературе первой половины XIX века. «Это задание 10, где нужно сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и задание 11 (сочинение), которое нужно написать на примере произведений предложенных на выбор авторов». «Пушкину на ЕГЭ быть!», — заверили в ведомстве.